Schnelltests in Bramsche auch an Pfingsten möglich

In Bramsche können auch an Pfingsten 2021 Schnelltests gemacht werden.

David Ebener

Bramsche. Für den Zutritt zu gastronomischen Betrieben und in vielen Geschäften brauchen Kunden (noch) einen aktuellen Schnelltest. Wo kann man in Bramsche an Pfingsten 2021 einen machen lassen? Hier ein Überblick.

Das Testzentrum des DRK in der Turnhalle von Hauptschule und Realschule (Maschstraße) hat am Samstag, 22. Mai 2021, wie üblich von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Anmeldung: www.terminland.de/drk-testzentren-osAuch das Testzentrum bei Möbel Har