Wie können angehende Erzieherinnen und Erzieher in der Praxis noch besser auf den Beruf vorbereitet werden? Das haben nun Beschäftigte in Kindertagessätten des Kirchenkreises Bramsche gelernt

Hesepe. Wie sie ihre zukünftigen Kollegen noch besser auf den Berufsalltag vorbereiten können, haben Erzieherinnen und Erzieher des evangelischen Kirchenkreises Bramsche in einer Fortbildung zu Praxismentoren gelernt. Wegen der Corona-Pandemie fand sie zum Teil online statt.

Als Träger von insgesamt 19 Kindertagesstätten im Landkreis Osnabrück bot der Kirchenkreis Bramsche seinen Erzieherinnen und Erziehern in diesem Frühjahr eine Fortbildung zu Praxismentoren an, die von den evangelischen Fachschulen in Osnabr