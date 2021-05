Ist das Radfahren am Hasesee in Bramsche ein Problem?

Ein gemeinsamer Fuß- und Radweg führt um den Hasesee in Bramsche. Das kann zu Problemen führen, meint eine Leserin (Archivbild).

Johannes Kapitza

Bramsche. Wie fahrradfreundlich ist Bramsche? Was ist gut, was ist schlecht? Das haben wir unsere Leser gefragt und zahlreiche Zuschriften bekommen. Eine kam von Martina Preuschoff, die sich Gedanken um das Radeln rund um den Hasesee gemacht hat.

Der Hasesee, so schreibt Preuschoff in einer E-Mail an unsere Redaktion, sei "zurecht ein beliebtes Naherholungsgebiet geworden." Gelegentlich nutze sie auch selbst den Weg um den Hasesee und beobachte dort Situationen, "über die die Stadt