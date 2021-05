Ortsrat Ueffeln will Baugrundstücke nicht per Los vergeben

Die Straße "Im Mühlengrund" in Ueffeln liegt zwischen der Dorfstraße (B218) und der Straße "Zum Steinbruch". Hier soll ab 2022 ein neues Baugebiet entstehen.

Eva Voß

Ueffeln. Der Ortsrat Ueffeln hat in seiner Sitzung am Montagabend einen Antrag der CDU angenommen, der unter anderem vorsieht, Baugrundstücke im Gebiet "Mühlengrund" nicht – wie im Stadtrat beschlossen – per Los, sondern "auf der Basis eines transparenten Punkteplans" zu vergeben.

Den Antrag hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Laurentius Stuckenberg zu Beginn der Sitzung eingebracht. Er umfasste insgesamt fünf Punkte:Das Baugebiet solle 27 Grundstücke umfassen, die vornehmlich Einfamilien- und Doppelhäuser sein sollen. E