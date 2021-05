Ganz vertieft in ihre Arbeit waren die Grundschüler beim Kartoffelpflanzen.

Angelica Bücker

Bramsche. Im Garten der Familie Gronemann in Bramsche haben Meyerhofschüler Kartoffeln gepflanzt. Es ist der erste Teil eines Projektes zum Lernen in der Natur.

In der Gerhart-Hauptmann-Straße in Bramsche gibt es gute Gelegenheiten für die Kinder der nahe gelegenen Meyerhof-Grundschule, draußen an der frischen Luft etwas zu lernen. Nicht nur das kleine Wäldchen am Ende der Straße lädt zu Entde