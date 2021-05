Anmeldungen am Gymnasium Bramsche am 26. und 27. Mai

Interessierte Schülerinnen und Schüler sowie Eltern sind am 26. und 27. Mai ins Greselius-Gymnasium eingeladen. Ein negativer Coronatest ist erforderlich.

Heiner Beinke

Bramsche. Schulanmeldungen laufen in Corona-Zeiten anders ab als früher. So ist es auch am Greselius-Gymnasium Bramsche. Wer ab dem kommenden Schuljahr nach der Grundschulzeit die Schule besuchen möchte, hat in zwei Anmeldemöglichkeiten.

Das teilt das Gymnasium mit. Demnach sind am 26. und 27. Mai zukünftige Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Eltern eingeladen, mit einem negativen Coronatest-Ergebnis zwischen 14 und 18 Uhr persönlich ins Greselius zu kommen. Sie kö