Der zunehmende Schwerlastverkehr, der über die B218 durch Ueffeln fährt, belastet das Dorf. Viele Ueffelner wünschen sich deshalb seit Jahren eine Ortsumgehung

Ueffeln. Die geplante Umgehungsstraße in Ueffeln ist am Montag Thema im Ortsrat. Das Gremium will einen Vorschlag zum Trassenverlauf vorstellen. Ein weiteres Thema, mit dem sich der Ortsrat befassen will, ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Neuenkirchener Allee.

In der Sitzung am kommenden Montag, 17. Mai, wird der geplante Trassenverlauf für die seit Jahrzehnten gewünschte Ortsumgehung vorgestellt und diskutiert. Den Plänen zufolge soll die B218 nördlich an Ueffeln vorbei durch Balkum und Bottum f