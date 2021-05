Der europäische Dachs ist auch in Bramsche heimisch.

Kai Eckhardt

Bramsche. So gut wie nie zu sehen und dennoch nicht vom Aussterben bedroht: Der Dachs kommt auch in Bramsche vor. Im Ueffelner Gehn zeigt Jägerin Insa Peiter einen Erdbau von Grimbart.

Höchstens mal tot am Straßenrand liegend zu sehen ist Grimbart, wie der Dachs in Fabeln genannt wird. Tagsüber schläft er in seinem selbst gegrabenen Bau und wird erst in der Dämmerung und nachts aktiv. Sein einziger Feind neben dem St