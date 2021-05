So geht es den Bramscher Schützen ohne Schützenfest

Ein weiteres Jahr im Amt bleiben Gabi und Rainer Columbus sowie Luisa Bachmann und Timo Stuckenberg mit Präsident Jürgen Rohmann.

Yvonne Sommer

Bramsche. Die Schützenfest-Saison liefe gerade auf Hochtouren, gäbe es Corona nicht. Wie gehen die Vereine damit um, dass erneut der Höhepunkt des Schützenjahres ausfällt? Ein Besuch bei den Heseper Grünröcken.

Der Schützenverein Hesepe würde in dieser Woche mitten in der Planung für das traditionell am Pfingstwochenende stattfindende Schützenfest stecken. Es gäbe Treffen zum Kränzen, gemeinsames Grillen der Schützen und der Königspaare mit Hofsta