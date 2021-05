Einbrecher in Bramsche flüchten ohne Beute

Der Polizeieinsatz hat offenbar Einbrecher in Bramsche vertrieben

Friso Gentsch/dpa

Bramsche. In einen metallverarbeitenden Betrieb in Bramsche wollten Unbekannte einbrechen. Sie wurden offenbar durch den ausgelösten Alarm vertrieben.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:25 Uhr, löste nach Angaben der Polizei die Alarmanlage eines metallverarbeitenden Betriebs an der Engterstraße in Bramsche aus. Der zuständige Wachschutz informierte die Polizei und stellte ein Loch im A