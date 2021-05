Die Bramscher Band Much Better, Thank You: Jens Engel, Michael Posch, Michael Pleitner, Heidi Engel und Franko Frankenberg (von links).

Manfred Pollert

Bramsche. Das neue Album „The House is Moving“ der Bramscher Band Much Better, Thank You ist noch keine fünf Monate auf dem Markt, da kündigen die Hasestädter schon den nächsten neuen Song an. Seine Entstehungsgeschichte hat allerdings einen traurigen Hintergrund.

Der neue Track heißt „Circle of Light” und bereits das melancholische Gitarren-Intro von Jens Engel macht deutlich, dass hier kein unbeschwerter Rocker auf den Hörer wartet. „Dass der Song so kurz nach dem Album kommt, hat einen etwas depri