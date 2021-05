Sichtlich Spaß hat die Klasse von Catherine Kunath bei der Kartoffelpflanzaktion im Schulgarten der Grundschule Ueffeln.

Eva Voß

Ueffeln. Der 2014 eingerichtete Schulgarten der Grundschule Ueffeln war in den vergangenen Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten. Mithilfe engagierter Eltern und des Fördervereins der Grundschule ist er nun reaktiviert worden. Am Mittwoch pflanzten die Kinder der dritten Klasse nun Kartoffeln. Weiteres Gemüse soll folgen.

Ausgestattet mit kleinen Schaufeln ist die Klasse von Catherine Kunath an diesem Vormittag kaum zu bremsen. Fleißig ziehen die Jungen und Mädchen zu zweit eine Schnur, damit die Reihe schön gerade wird, schaufeln eine Furche und legen die K