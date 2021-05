Transporter kracht auf A1 bei Bramsche in Sattelzug

Auf der A1 bei Bramsche ist am Mittwochmittag ein Transporter in das Heck eine Sattelzugs gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

NWM-TV

Ersten Informationen zufolge geschah der Unfall gegen 11.40 Uhr in Fahrtrichtung Bremen. Aus bislang unbekannten Gründen war der 46-jährige Fahrer des Transporters in das Heck des Sattelzugs gefahren, der auf der rechten Spur an einem Staue