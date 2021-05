Das Hauptbecken ist schon fast wieder sauber. Nun freuen sich nach langer Corona-Pause auf die Badegäste: Carmen Brickwedde (links), Fachangestellte für Bäderbetriebe und Auszubildende Fenna Taphorn.

Eva Voß

Bramsche/Ueffeln. Seit dem 3. Mai machen die Stadtwerke Bramsche in Zweierteams die Freibäder am Darnsee und in Ueffeln startklar für die Saison. Ende Mai sollen die Vorbereitungen abgeschlossen sein, sodass die Bäder öffnen können, sobald es erlaubt ist. Anfang Juni könnte es schon soweit sein.

Das schreiben die Stadtwerke Bramsche in einer Pressemitteilung. "Nach dem aktuellen Stufenplan der Landesregierung in Niedersachsen kann eine Öffnung frühestens ab dem 31. Mai erfolgen, und zwar für den Fall, dass die Sieben-Tage-Inzidenz