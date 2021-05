Tötungsdelikt in Bramsche: Was wir wissen und was nicht

Zum Hasesee in Bramsche führte am Dienstag die Spurensuche zum Tötungsdelikt in einer Heseper Wohnung.

Bramsche. In einer Wohnung im Bramscher Ortsteil Hesepe haben Polizisten am Montag eine männlichen Leichnam entdeckt. Eine Obduktion hat ergeben, dass der Mann durch "scharfe Gewalteinwirkung" zu Tode kam. Die Spurensuche führte die Polizei am Dienstag zum Hasesee in Bramsche. Ein Blick auf die Fakten – und auf noch offene Fragen.

Mit umfangreichen Ermittlungen und Spurensuchen versuchten Polizei und Staatsanwaltschaft, am Dienstag mehr Klarheit über das Geschehen in Hesepe zu gewinnen. Nordwest-Media Taucher suchten im