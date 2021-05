So läuft ab jetzt der Einlass in Museum und Park in Kalkriese

Im Museum und Park Kalkriese wird die Geschichte von Römer und Germanen sowie der Varusschlacht erforscht und dokumentiert.

Archiv/Marcus Alwes

Bramsche. Wer an Christi Himmelfahrt, am "langen Wochenende" oder am Internationalen Museumstag am 16. Mai die Ausstellungen auf dem Varusschlacht-Gelände in Kalkriese besuchen möchte, braucht dafür einen negativen Corona-Testnachweis.

Darauf haben die Veranstalter in einer Pressemitteilung hingewiesen. Nur mit einem solchen Testbeleg oder aber dem Nachweis einer bereits vollständigen Impfung oder Genesung werde Besuchern Einlass in Museum und Park gewährt, heißt es dort.