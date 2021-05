Das Industrie- und Gewerbegebiet Eiker Esch in Schleptrup wird wohl schon bald komplett vermarktet sein. Weitere Flächen für eine Ansiedlung von Firmen gibt es dann vorerst nicht (Archivbild).

Marcus Alwes

Bramsche. Das Gewerbegebiet Eiker Esch in Schleptrup wird voraussichtlich schon bald ausverkauft sein. Braucht Bramsche also neue, zusätzliche Gewerbeflächen? Und wenn ja, wo könnten diese geschaffen werden? Ein Überblick über den Stand der Dinge.

Das "Eiker Esch" ist Stand heute das einzige Industrie- und Gewerbegebiet in Bramsche, in dem Flächen verfügbar sin. Doch damit dürfte es schon bald vorbei sein, denn drei Firmen haben bereits Grundstücke erworben und werden sich in nächste