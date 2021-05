Deutlich mehr Corona-Fälle in Bramsche: Hat das Konsequenzen?

In Bramsche ist die Zahl der Corona-Fälle in den vergangenen Tagen wieder recht stark gestiegen (Symbolbild).

imago images/Ralph Peters

Bramsche. Gegen den Trend: Die Zahl der Corona-Fälle ist in Bramsche am Wochenende recht stark gestiegen. Woran liegt es - und hat diese Entwicklung Konsequenzen?

Es gab zwar zuletzt immer wieder neu mit dem Coronavirus infizierte Personen in Bramsche, allerdings in geringem Maß. Die Zahl der aktuell mit an Covid-19 erkrankten Menschen sank zudem wie auch im gesamten Landkreis Osnabrück kontinuierlic