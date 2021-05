Bei einem Unfall auf der Hemker Straße in Bramsche ist ein Motorradfahrer nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden (Symbolbild).

David Ebener

Bramsche. Bei einem Verkehrsunfall in Bramsche ist ein junger Motorradfahrer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich demnach am Freitagmittag auf der Hemker Straße. Am frühen Nachmittag war dort eine 30-jährige Bramscherin mit ihrem Skoda in Richtung Achmer unterwegs. In Höhe einer Auffahrt bog sie den Angaben der Polizei zufolge