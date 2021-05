Jannis präsentiert einen Wildkaninchenschädel, den die Forschergruppe im Schulgarten gefunden hat,

Heiner Beinke

Bramsche. Homeschooling ist nach wie vor angesagt für die meisten Schüler. Die Klasse 7a der Realschule Bramsche trifft sich wenigstens einmal die Woche zum gemeinsamen Lernen - im Schulgarten an der Hase. Der wird im Rahmen eines Projektes mit der Ländlichen Erwachsenenbildung zum "LernRaum".

Es ist kalt und nass an diesem Freitagvormittag, Trotzdem ist die Lerngruppe B der Klasse 7a vollständig vertreten im Schulgarten. Die Forschergruppe ist noch ein bisschen unschlüssig, was sie erforschen will, während das Gartenteam schon f