Wie die Tankstelle Neumann in Bramsche das Kino Universum unterstützt

Maike Neumann, Jessica Mack und Anika Neumann (von links) bei der Übergabe des symbolischen Schecks für die Spende der fünf Cent pro verkauften Liter Sprit zum 55-jährigen Jubiläum der Tankstelle Neumann exakt am 5. Mai.

Holger Schulze

Bramsche. Ein richtig "rundes" Jubiläum war es nicht, das die Tankstelle Neumann in Bramsche gefeiert hat. Doch zum 55-jährigen Bestehen gab es nun eine originelle Aktion, von der der Universum-Verein profitiert.

Am 5. Mai 1966 eröffnete Karl Neumann die Tankstelle an der Lindenstraße. 55 Jahre später feierten Maike Neumann und Anika Neumann als Inhaberinnen in der dritten Generation dieses Betriebsjubiläum und hatten sich dafür eine gemeinnütz