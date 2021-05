Auf der Wiese am Tuchmache-Mmuseum tut sich was: Die Schaustellerfamilie Welte baut für die Neuauflage der Sommerterrasse auf. Wenn nichts dazwischen kommt, wollen sie am Mittwoch eröffnen.

Björn Dieckmann

Bramsche. Die Bramscher Schaustellerfamilie Welte ist in diesen Tagen dabei, ihre "Sommerterrasse" hinter dem Tuchmacher-Museum wieder aufzubauen. Wie im vergangenen Sommer soll es hier wieder Getränke und Speisen in gemütlicher Atmosphäre geben, verspricht Aileen Welte.

"Seit drei Tagen sind wir dabei, wieder alles aufzubauen", sagt die Schaustellerin am Telefon und freut sich hörbar, in Kürze endlich wieder Gäste bewirten zu dürfen. Am Dienstag hatte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil bek