Warnstreik bei Leiber in Engter für höhere Tariflöhne

Mit einem Warnstreik unterstützten Beschäftigte der Firma Leiber in Engter die Forderung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten nach einer Lohnerhöhung.

Holger Schulze

Engter. Das Signal fiel unmissverständlich aus: Große Teile der Belegschaft der Firma Leiber in Engter legten am Donnerstag die Produktion still. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hatte zu einem zweistündigen Warnstreik vor dem Werkstor aufgerufen.

„Nach vier erfolglosen Verhandlungsrunden wollen wir Bewegung in die Tarifverhandlungen bringen. Wir fordern eine Erhöhung der monatlichen Bruttobezüge aller Beschäftigten in Höhe von fünf Prozent, mindestens jedoch 135 Euro, mit einer Lauf