Vom Penter Knapp aus kommend, endet der Radweg kurz vor der Brücke über den Zweigkanal am Wanderparkplatz.

Björn Dieckmann

Bramsche. Wie fahrradfreundlich ist Bramsche? Was ist gut, was ist schlecht? Das haben wir unsere Leser gefragt und zahlreiche Zuschriften bekommen. In gleich mehreren Mails wird dabei kritisiert, dass es zwischen Pente und Achmer keinen Radweg gibt.

Hermann Droste schreibt uns, dass eine Verbindung "vom Achmer Bahnhof bis Pente zum Zweigkanal" fehle. Ausführlicher äußert sich Heiner Schwietert. Der Weg von Achmer nach Pente sei "ein Problem", meint er. Denn: "Die beiden Kanalbrücken si