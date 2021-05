Corona-Testpflicht im Einzelhandel: So läuft es in Bramsche

Nicht mehr ganz so leer wie noch vor ein paar Wochen ist die Bramscher Innenstadt zurzeit. Der neue Testbus auf dem Münsterplatz hat dafür gesorgt, dass wieder mehr Kunden in die Läden gehen.

Björn Dieckmann

Bramsche. Wer shoppen will, muss seit Ende April einen negativen Coronatest vorlegen. Die Einzelhändler in der Bramscher Innenstadt freuen sich zwar, dass sie unter diesen Umständen wieder Kunden in ihren Läden begrüßen dürfen, bedauern aber, dass viele Menschen noch zurückhaltend sind.

Seit dem 24. April ist die Bundes-Notbremse in Kraft. Sie schreibt unter anderem vor, dass der Einzelhandel bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner öffnen darf, wenn Kunden vorher einen Termin buc