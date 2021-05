Inhaber Jörg Barowski freut sich, zumindest die Außengastronomie seines Cafés am Bramscher Kirchplatz wieder öffnen zu dürfen. Dafür wurden schon mehr Tische aufgestellt. Für andere Gastronomen ist das keine Perspektive.

Heiner Beinke

Bramsche. Am 10. Mai darf in Niedersachsen die Außengastronomie wieder öffnen. Während sich einige Gastronomen in Bramsche freuen, zumindest draußen wieder starten zu dürfen, sind andere enttäuscht über die neuen Beschlüsse.

In einer Pressekonferenz am Dienstagmittag hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mitgeteilt, dass in Niedersachsen sie Außengastronomie ab dem 10. Mai wieder öffnen darf – vorausgesetzt die Sieben-Tage-Inzidenz liegt d