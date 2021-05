Zum 100. Geburtstag von Anni Wode gratulierte auch Bürgermeister Heiner Pahlmann.

Alloheim

Bramsche. Ihren 100. Geburtstag hat Anni Wode im Alloheim in Bramsche gefeiert. Die Aufnahme in den "Club der 100-jährigen wurde gebührend gewürdigt und die Jubilarin hatte einen ganz besonderen Tipp, wie man es in diesen erlauchten Kreis schafft.

Wie die Alloheim Senioren-Residenz Bramsche jetzt in einer Pressemitteilung erklärte, wurde Anni Wode bereits am 21. April 100 Jahre alt. Sie erhielt an diesem Ehrentag die Urkunde zur Aufnahme in den „Club der 100-jährige