Im Bus auf dem Münsterplatz gibt es jetzt von montags bis samstags die Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest machen zu lassen.

Heiner Beinke

Bramsche. Kaum geparkt, schon umlagert: Die Möglichkeit, in einem umfunktionierten Bus auf dem Münsterplatz einen Corona-Schnelltest machen zu lassen, wurde am Montag, 3. Mai, von Beginn an von vielen Bramschern genutzt.

Lars Kreie und Patrycja Sandmann als ehrenamtliche Helfer vom Deutschen Roten Kreuz hatten gleich ab 9 Uhr alle Hände voll zu tun. Schnell hatte sich vor dem modernen Reisebus eine Schlange von Innenstadtbesuchern gebildet, die aus den