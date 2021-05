Feuerwehr rettet in Pente einen Rehbock aus dem Mittellandkanal

Der Rehbock wird aus dem Mittellandkanal gezogen. Auch ein Schlauchboot kam bei der Rettungsaktion zum Einsatz.

FF Pente

Bramsche. Die Freiwillige Feuerwehr in Pente hat einen Rehbock aus dem Mittellandkanal gerettet.

Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr war die Ortsfeuerwehr alarmiert worden. Passanten hatten zuvor ein Reh im Mittellandkanal – in Höhe der Osnabrücker Straße – in Richtung Engter treiben sehen. Mit dem Schlauchboot sei es schließlic