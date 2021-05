Digitaler Start: "Szenen einer römischen Stadt" ab 2. Mai in Kalkriese

Die Porta Nigra ist das mächtige Wahrzeichen der Stadt Trier. Es ist Unesco-Weltkulturerbe und gilt als eines der am besten erhaltenen Stadttore der antiken Welt. Trier steht im Mittelpunkt der Ausstellung in Kalkriese.

Marcus Alwes

Bramsche. Auch die diesjährige Sonderausstellung im Varusschlacht-Museum in Kalkriese, „Spot an! Szenen einer römischen Stadt“, wird online eröffnet – am Sonntag, 2. Mai 2021. Interessierte haben die Möglichkeit, den Start im Internet auf Facebook, Instagram und Youtube zu verfolgen.

„Schon zum zweiten Mal müssen wir eine neue Ausstellung virtuell eröffnen – ohne Besucherinnen und Besucher vor Ort begrüßen zu dürfen. Das ist schade und schmerzt mich und das gesamte Museumsteam sehr“, so Dr. Stefan Burmeister, Gesch