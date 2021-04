Lob für sanierte Radwege in Hesepe und Sögeln – aber wann geht es weiter?

Von Hesepe bis Sögeln hat der Landkreis Osnabrück den Radweg sanieren lassen. Die nun gut asphaltierte Strecke wird bei Radfahrern gerne genutzt.

Björn Dieckmann

Sögeln. Wie fahrradfreundlich ist Bramsche? Was ist gut, was ist schlecht? Das haben wir unsere Leser gefragt und zahlreiche Zuschriften bekommen. Eine kam von Peter Gronemann: Er lobt die erst kürzlich sanierten Radwege von Bramsche nach Hesepe und von Hesepe in Richtung Rieste – der aber bislang nur bis Sögeln erneuert wurde.

Die Radwege zwischen Bramsche und Hesepe und zwischen Hesepe und Sögeln führen beide an Kreisstraßen entlang, 2020 hat der Landkreis Osnabrück sie sanieren lassen. Die wohl einhellige Meinung der Radfahrer im Anschluss: Eine gelungene Maßna