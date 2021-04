Mit einem Blumenstrauß hat sich Ortsbürgermeister Ralf Seeleib beim scheidenden Marktleiter Hans-Bernd Herbers bedankt.

Holger Schulze

Engter. Mit der Abschlussinventur nebst nachfolgender Schlüsselübergabe geht am Freitag, 30. April, die Ära Herbers im Markant-Markt in Engter jetzt zu Ende. Einen Tag vorher hat sich der Ortsbürgermeister Ralf Seeleib bei Hans-Bernd Herbers für fast 25 Jahre Versorgung in Engter bedankt.

Ein neuer Pächter wird den Fortbestand des Vollsortimenters für die Engteraner Bevölkerung weiterhin sicherstellen. Doch für Inge und Hans-Bernd Herbers steht nach fast 25 Jahren nun der wahrlich wohlverdiente Ruhestand an. „Die Famil