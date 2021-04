Warum die B218 in Ueffeln nach der Sanierung viel lauter ist als vorher

Seit der Sanierung der B218 im Ueffelner Ortskern sorgen vor allem Lkw für eine hohe Lärmbelastung

Eva Voß

Ueffeln. Im Sommer 2018 ist die Bundesstraße 218 und damit auch die Ortsdurchfahrt im Bramscher Ortsteil Ueffeln saniert worden. Seitdem klagen Anwohner immer wieder über Lärm – speziell an der Kreuzung mit der Neuenkirchener Allee. Woran liegt das?

"Ich bin an Straßenlärm gewöhnt, weil ich schon immer hier lebe, aber seit zwei Jahren ist es wirklich katastrophal geworden", sagt Christel Matthiesing, die direkt an der Kreuzung von B218 und Neuenkirchener Allee in Ueffeln wohnt. Insbeso