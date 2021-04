Was die Kalkrieser Museumsleiterin die Kanzlerin fragen will

Museumsleiterin Heidrun Derks, hier mit Geschäftsführer Stefan Burmeister, will der Bundeskanzlerin die Lage der Museen in der Pandemie schildern.

Caroline Flöring, Varusschlacht im Osnabrücker Land

Kalkriese. Kreativere Konzepte für die Öffnung von Museen will Heidrun Derks als Leiterin des Museums zur Varusschlacht in Kalkriese der Bundeskanzlerin vorschlagen. Am Dienstag, 27. April, hat sie im Gespräch im Angela Merkel die Gelegenheit dazu.

Im Rahmen der Reihe „Die Bundeskanzlerin im Gespräch“ wird Museumsleiterin Dr. Heidrun Derks sich am 27.. April mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem virtuellen Austausch treffen. Anlass sind die starken Einschränkungen für Kunst und K