DRK springt in Bramsche bei Corona-Schnelltests ein

Das DRK weitet ab sofort die Öffnungszeiten des Testzentrums in der Turnhalle von Hauptschule und Realschule erheblich aus (Symbolbild).

dpa/Britta Pedersen

Bramsche. Weil das Corona-Testzentrum bei Möbel Hardeck in Bramsche vorübergehend geschlossen worden ist, weitet das DRK seine Öffnungszeiten in der Turnhalle der Hauptschule und Realschule ab sofort erheblich aus und bietet dort Schnelltests an.

Das Testzentrum des DRK in der Innenstadt ist am Montag, 26. April 2021, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. "Wir richten uns darauf ein, dass das auch bis einschließlich Donnerstag unsere Öffnungszeiten sein werden", sagt Lars Kreie, der Leiter de