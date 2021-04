So findet beim SC Epe-Malgarten Tennis-Training für Familien statt

Tennissport für die ganze Familie bietet der SC Epe-Malgarten an. Voraussetzung: Alle Teilnehmer an den Trainingseinheiten müssen aus dem selben Haushalt stammen (Symbolbild).

imago images/Eibner

Bramsche. Tennistraining für die ganze Familie bietet jetzt der SC Epe/Malgarten an – in einer Form, die auch in Corona-Zeiten weiterhin erlaubt ist.

Der Tennissport darf als Individualsportart weiterhin ausgeübt werden und ist auch gestattet, wenn die Sportler alle aus nur einem Haushalt stammen. Deshalb bietet der SCE jetzt für Familien an, die "gemeinsam dem Pandemie-Alltag entk