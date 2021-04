Reh verirrt sich in Getränkemarkt in Bramsche

Durch die Gänge im Getränkemarkt Hoffmann in Bramsche hüpfte am Samstagmittag ein Reh. Ein Mitarbeiter stellte uns das Video, aus dem dieses Bild stammt, zur Verfügung.

Getränke Hoffmann

Bramsche. Ein Reh hat sich am Wochenende in Bramsche in einen Getränkemarkt verirrt – und kurz darauf sogar die Polizei auf den Plan gerufen.

Da staunten die Mitarbeiter von Getränke Hoffmann am Samstagmittag nicht schlecht: Zur Mittagszeit kam plötzlich ein eher ungewöhnlicher "Kunde" in das Geschäft an der Engter Straße: Ein Reh war es, das sich in dem Laden umschaute. Dort ins