Über diese Brücke soll der Kanalradweg nach jetzigen Plänen geführt werden. Der Bramscher Fachausschuss hat eine Alternative vorgeschlagen.

Heiner Beinke

Bramsche. Volle Unterstützung gab es im Fachausschuss des Bramscher Stadtrates für den geplanten Ausbau des Radwegs am Zweigkanal von Osnabrück nach Bramsche. Allerdings gab es für die Route einen Änderungswunsch.

Die Idee, diese Verbindung für den Radverkehr auszubauen, sei in der Bürgermeisterrunde geboren worden, erläuterte im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Baudirektor Hartmut Greife. Danach soll der Betriebsweg am Zweigkanal am we