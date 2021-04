An der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen endet der Radweg nach Achmer. Danach geht es auf der Straße weiter.

Heiner Beinke

Bramsche. Wie fahrradfreundlich ist Bramsche? Was ist gut, was ist schlecht? Das haben wir unsere Leser gefragt und zahlreiche Zuschriften bekommen, so auch von Horst Griese und Hermann Droste: Beide wünschen sich eine Fortführung des Radwegs an der Westerkappelner Straße von Achmer bis Seeste.

Wer von Bramsche nach Westerkappeln mal mit dem Fahrrad fahren möchte, der kann zunächst entlang der Hemker Straße und der Westerkappelner Straße einen Radweg nutzen – abgesehen von einem kurzen Teilstück, das derzeit instand gesetzt wird.