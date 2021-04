Begeisterung für neues Vergabeverfahren am Penter Weg in Bramsche

Am Penter Weg entsteht hinter der geplanten Kindertagesstätte von St. Martin ein weiteres Baugebiet.

Heiner Beinke

Bramsche. Geradezu begeistert äußerten sich die Mitglieder im Fachausschuss des Bramscher Stadtrates über das neu entwickelte Vergabeverfahren für das Wohnbauprojekt am Penter Weg. Am Ende wurde einstimmig beschlossen, den Bau von über 50 Wohnungen in der Bramscher Innenstadt so zu realisieren.

Den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt sowie des Ortsrates Bramsche erläuterten Susanne Wedler und Christian Müller das Verfahren das sie zusammen mit Lisa Heile in der Stadtverwaltung aus mehreren Vergabemodel