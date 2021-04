Schaffe, schaffe, Häusle baue: Das Eigenheim als deutsches Traumziel will die CDU Bramsche vor Verboten schützen.

dpa/Andrea Warnecke

Bramsche. Die CDU in Bramsche sieht das Eigenheim in Gefahr. In einem Antrag an den Stadtrat fordert sie, auf ein Verbot von Eigenheimen in Bebauungsplänen zu verzichten. Bei den anderen Parteien löst das nur Kopfschütteln aus. Mit einer Ausnahme.

Dies betreffe alle Flächen, die der Wohnbebauung dienen. Ausnahmen müssten ausdrücklich dargestellt und begründet werden, heißt es in der Antrag. Die CDU bezieht sich dabei auf das "in der Partei Bündnis 90/Die Grünen verschiedentlich schon