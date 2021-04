Nächste Neuansiedlung in Bramscher Gewerbegebiet perfekt

Handelseinig sind sich Witschaftsförderer Klaus Sandhaus und Viktor Belke (rechts), der im Eiker Esch eine Niederlassung von Küchen creativ bauen wird.

Heiner Beinke

Bramsche. Die nächste Ansiedlung im Gewerbegebiet Eiker Esch in Bramsche-Schleptrup ist perfekt: "Küchen Creativ" wird hier eine Niederlassung bauen, in der rund 15 Beschäftigte Arbeit finden werden. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.

Alles begann vor etwa einem Jahr mit einem "Käffchen", zu dem Bramsches Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus den Chef des Küchenfachgeschäftes, Viktor Belke, nach dessen telefonischer Anfrage eingeladen hatte, Dabei wurden die Möglichkeiten e