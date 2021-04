Wie die Insektenvielfalt in Bramsche geschützt werden kann

Die Seidenbiene kleidet ihre Brutzellen mit einem Sekret seidig aus, daher stammt ihr Name.

Ramona Herfurth

Bramsche. Auch in Bramsche ist die Welt der Insekten bunt und spannend. Was der Mensch für Wildbienen und Co. Gutes tun kann, zeigt Ramona Herfurth von der Biologischen Station Haseniederung.

Mit der Landschaftsentwicklerin machen wir einen Rundgang über das Areal rund um das Backhaus an der Alfseestraße. Wer Insekten intensiv beobachten möchte, benötigt Geduld und Ruhe. Die Hummelkönigin, die sich gerade an den Gundermannblüten