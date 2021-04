Ein Radweg soll die Situation an der Landesstraße 87 zwischen Evinghausen und Engter für Radfahrer entschärfen (Archivbild).

Johannes Kapitza

Bramsche. Wie fahrradfreundlich ist Bramsche? Was ist gut, was ist schlecht? Das haben wir unsere Leser gefragt und zahlreiche Zuschriften bekommen. Eine kam von Dieter Pommerening: Er kritisiert das lange Warten auf einen Radweg an der Landesstraße 87 zwischen Engter und Evinghausen.

Lange haben sich Engteraner und insbesondere Evinghausener für den Bau eines Radwegs an der viel befahrenen und unfallträchtigen Landesstraße eingesetzt. Ihr Rufen, dass es an der Strecke nicht zuletzt auch zwei Schulen und einen Kinde