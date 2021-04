Durch die Corona-Pandemie sind viele Familie – auch in unserer Region – in finanzielle Not geraten.

Bramsche. Mit der Fastenzeitaktion „7 Wochen Zuhören und Helfen!“ wollte die Bramscher Diakonie auf das Schicksal von in Not geratenen Familien aus der Region aufmerksam machen. Insgesamt wurden durch die Aktion mehr als 6000 Euro an Spenden gesammelt, die verwendet wurden, um die Familien konkret zu unterstützen.

Der Beweggrund für die Initiierung der Fastenzeitaktion „7 Wochen Zuhören und Helfen!“ seien die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie gewesen, von denen viele Menschen weltweit und ganz konkret im evangelischen Kirchenkreis Bram