Stephan Bramscher

Bramsche. Einen verletzten Fischadler entdeckte Fynn Bramscher in Kalkriese in unmittelbarer Nähe zu einer Windkraftanlage. In der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurde das Tier untersucht, doch es war nicht mehr zu retten.

Eine Bewegung auf dem Acker nahm Fynn Bramscher wahr, als er am vergangenen Donnerstagabend mit dem Fahrrad in Kalkriese unterwegs war. Ein großer Vogel lag flugunfähig auf dem Boden in Nähe der Windkraftanlagen. Step