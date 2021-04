In voller Schutzausrüstung ging es für die Bramscher Feuerwehrleute zum Einsatz in der Gartenstadt: Dort gab es einen Notfall bei einem Covid-Patienten.

Markus Leske/Feuerwehr

Bramsche. Das "Grummeln" der Feuerwehrleute in Bramsche wandelt sich zu einem Aufschrei: "Impfung jetzt!" – so lautet die Forderung nach einem aktuellen Einsatz, der die Ehrenamtlichen an ihre Grenzen brachte.

Eine Reichweite wie wohl selten zuvor erreichte ein Facebook-Post, den die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bramsche am Montag absetzte. Zu lesen war: "Heute morgen, am 19.04.2021, wurde die Feuerwehr Bramsche-Mitte um 6:46 Uhr mit folgendem