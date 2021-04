Assistiert von Pfarrer Jens Brandebusemeyer (Mitte) und beobachtet von Pater Merlu (links) nimmt Bischof Bode die feierliche Weihe des Altars in der Kirche Heilig Geist vor.

Reinhard Fanslau

Bramsche. Am Sonntagmorgen feierte die Kirche Heilig Geist in der Gartenstadt mit Bischof Franz-Josef Bode die Weihe ihres umgebauten Altars. Kirche und Gemeindehaus in der Gartenstadt werden in großem Stil umgebaut.

Die Zeremonie war von vielen langersehnt, denn seit September läuft im großen Stil der Umbau der Kirche und der dazugehörigen Gebäude und Räume. Bischof Bode leitete den feierlichen Gottesdienst .„Wir hätten heute gerne in größerem Kr