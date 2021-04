Auto geht auf A1 bei Bramsche in Flammen auf - Niemand verletzt

Die Autobahn 1 musste in Fahrtrichtung Bremen kurzzeitig gesperrt werden.

Patrick Pleul/dpa

Osnabrück. Auf der A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden ist am Samstagabend ein Auto komplett ausgebrannt. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden.

Als ein 50-Jähriger am Samstagabend gegen 20.40 Uhr mit seinem Mercedes auf der A1 in Richtung Bremen fuhr, geriet der Wagen zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden in Brand. Das berichtet die Polizei. Der Mann konnte