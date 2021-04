Voll gesperrt ist seit Freitag die Straße Auf dem Damm in Bramsche.

Heiner Beinke

Bramsche. Auch am Wochenende gehen die Bauarbeiten an der Straße Auf dem Damm in Bramsche weiter. Die Vollsperrung der Hauptverkehrsstraße soll so schnell wie möglich beendet werden.

Erst am Freitag haben die Tiefbauarbeiten zur Erschließung des neuen Baugebietes am Penter Weg begonnen. Am Wochenende wird hier durchgearbeitet, damit die Vollsperrung von Bramsches meistbefahrener Straße so schnell wie möglich b